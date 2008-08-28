Первая группа детей из пострадавших сел Грузии прибыла в Крым

Первая группа детей из пострадавших сел Грузии прибыла на отдых в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Симферополя их встречал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня из Тбилисского международного аэропорта в Симферополь украинским самолетом Як-42 было отправлено более 100 грузинских детей из пострадавших в зоне конфликта населенных пунктов Цхинвальского региона: Курта, Эредви, Тамарашени, Дзарцеми, Кехви, Авневи, Анабеми.

Дети пройдут курс оздоровления в детском медицинско-реабилитационном центре "Меркурий" крымского курорта Евпатория.

Сегодня в 17.30 из Тбилиси на отдых в Крым вылетит вторая группа в составе также более 100 детей – беженцев из зоны конфликта.

В соответствии с решением правительства Украины, в рамках предоставления гуманитарной помощи пострадавшим в зоне конфликта оздоровление в Украине пройдут более 200 грузинских детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, грузинских детей поздравил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В своем приветствии он отметил, что “украинский народ с открытым сердцем принимает вас на солнечном Крымском побережье. Это проявление искренней дружбы и солидарности с независимой и гордой Грузией, пострадавшей от жестокой и бессмысленной войны. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы чувствовали: в Украине вы среди родных и близких людей”.

Президент пожелал детям красиво отдохнуть в Евпатории, а также крепкого здоровья, счастья и радости, уверенности в завтрашнем дне, веры в себя и свой непобедимый народ.