Как Ющенко и Тимошенко шахтеров делили

В Министерстве угольной промышленности Украины удивлены позицией отдельных должностных лиц при определении места празднования Дня шахтера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

В министерстве напомнили, что был создан организационный комитет во главе с первым замминистра для проведения всех организационных мероприятий, который, учитывая практику предыдущих лет, решил, что нынешним местом празднования профессионального праздника должен стать Донецк.

При этом, Донецкая областная государственная администрация своим письмом от 18 июля 2008 года категорически отказала Минуглепрому в определении области местом проведения торжественного заседания для чествования победителей соревнований по случаю Дня шахтера. В частности, в письме Донецкой облгосадминистрации отмечалось, что область «перегружена» официальными мероприятиями. Кроме того, в письме шла речь о том, что в последнее время на шахтах Донецкой области произошел ряд трагических событий, во время которых погибли и пострадали люди.

В Минуглепроме учли это, и обратились за помощью в государственную администрацию Луганской области.

Однако председатель Луганской ОГА Александр АНТИПОВ направил ряд писем также с просьбой не проводить праздничные мероприятия в связи с перегрузкой области мероприятиями официальными. Кроме того, он отметил, что все объекты, где можно было бы провести торжества к Дню шахтера, ремонтируются.

В министерстве напомнили, что 21 августа 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила принять меры для организации и проведения 29 августа 2008 года в Луганске профессионального праздника – Дня шахтера. Согласно этому поручению, началась работа соответствующих служб по подготовке к участию главы правительства в торжествах. Когда же все работы по определению участников торжественного заседания были уже практически завершены, стало известно, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 29 августа в Донецке проведет другое заседание с шахтерами, вручит государственные награды.

”Понятно, что глава государства имеет на это право, даже тогда, когда собраться простым шахтерам в Донецке было нельзя”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При этом в Минуглепроме отмечают, что на некоторые государственные предприятия ведомства пришли распоряжения никого не пускать на торжества в Луганск, где состоится официальное празднование Дня шахтера с участием руководства Минуглепрома, а везти людей лишь в Донецк.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО, в частности, примет участие в торжественном собрании в Донецке по случаю Дня шахтера и вручит государственные награды.

В то же время народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встрече с горняками шахты им. Космонавтов государственного предприятия «Ровенькиантрацит» сообщила, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет праздновать День шахтера в Луганске.