Путин: США создали конфликт в Грузии ради одного из кандидатов в президенты

Вашингтон создал конфликт в Грузии с целью поддержать одного из кандидатов в президентской гонке, проходящей в США. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр России Владимир Путин в интервью телеканалу CNN.

По его словам, имеются сведения, что целью данного поступка являлось создание преимущества в конкурентной борьбе для одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов.

Премьер-министр России вновь сказал, что у Москвы не было другого выбора после того, как десятки миротворцев были убиты в зоне грузино-осетинского конфликта.

Сожаление, по мнению В.Путина, вызывает тот факт, что Вашингтон не приложил больше усилий, чтобы остановить действия Грузии.