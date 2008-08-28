Путин: США создали конфликт в Грузии ради одного из кандидатов в президенты
19:16, 28 августа 2008Политика
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Об этом премьер России сообщил CNN
Вашингтон создал конфликт в Грузии с целью поддержать одного из кандидатов в президентской гонке, проходящей в США. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр России Владимир Путин в интервью телеканалу CNN.
По его словам, имеются сведения, что целью данного поступка являлось создание преимущества в конкурентной борьбе для одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов.
Премьер-министр России вновь сказал, что у Москвы не было другого выбора после того, как десятки миротворцев были убиты в зоне грузино-осетинского конфликта.
Сожаление, по мнению В.Путина, вызывает тот факт, что Вашингтон не приложил больше усилий, чтобы остановить действия Грузии.
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