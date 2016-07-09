В НАТО одобрили прогресс реформ в Украине, но "проблемы остаются"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое прошло сегодня в Варшаве в рамках саммита Альянса.

"Союзники одобряют и поддерживают прогресс Украины в выполнении всеобъемлющих реформ, несмотря на сложные обстоятельства, и с нетерпением ожидают дальнейших шагов в развитии ее демократических институтов и в реализации экономических реформ", - говорится в заявлении.

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В частности, союзники указали на успехи, которые были достигнуты в сфере макроэкономической стабилизации, реформы полиции и обороны, в сфере государственных закупок. "Важные шаги были сделаны в направлении децентрализации, реформы судебной системы, борьбы с коррупцией и в обеспечении выполнения условий МВФ", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем союзники констатировали, что "проблемы остаются, и настойчиво призывают Украину продолжать быстрое и всеобъемлющее выполнение этих и других реформ, которые еще необходимо решить".

"Украинский народ выразил свое желание видеть свою страну прочно связанной с европейскими демократиями. Украина остается преданной реализации широкомасштабных реформ на пути европейских и евроатлантических стандартов, основанных на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права, что будет иметь важное значение в деле обеспечения процветания и долгосрочной стабильности, включая борьбу с коррупцией", - говорится в заявлении.

Союзники также отметили, что уровень сотрудничества НАТО с Украиной с 2014 года как на политическом уровне, так и в плане практической работы, "является беспрецедентным". "НАТО будет продолжать участвовать в политическом диалоге в рамках Комиссии Украина-НАТО и поддерживать Украину в реализации амбициозной программы реформ, в частности путем оптимального использования годовой Национальной программы, Процесса планирования и анализа и Комплексного пакета поддержки (КПП)", - подчеркнули они.

Кроме того, союзники высоко оценили вклад Украины в операции и Силы быстрого реагирования НАТО и приветствовали вклад, сделанный партнерство Украина-НАТО в обеспечении безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами. "На основе решений, принятых в Уэльсе, мы рассмотрим шаги, необходимые для реализации интересов Украины в программе Новые возможности в рамках Инициативы по оперативной совместимости с партнерами", - говорится в заявлении.

При этом союзники указали, что, как отмечалось на предыдущих саммитах НАТО, в том числе в Мадриде, Бухаресте, Лиссабоне, Чикаго и Уэльсе, "независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности". "Мы подтверждаем нашу твердую приверженность делу дальнейшего развития особого партнерства между НАТО и Украиной, которая будет способствовать созданию стабильной, мирной и неделимой Европы", - заверили они.