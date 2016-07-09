НАТО увеличит поддержку Украины и Грузии - итоговая декларация саммита

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО, принятой по итогам заседания Североатлантического совета на высшем уровне (саммите), которое прошло в Варшаве 8-9 июля.

"Мы верим в целостную, свободную и мирную Европу. НАТО предоставит больше поддержки Украине и Грузии и будет продолжать помогать Молдове", - говорится в документе.

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Также союзники высказались за углубление сотрудничества НАТО с партнерами в регионах Черного и Балтийского морей и на Западных Балканах.

Отдельно союзники высказались относительно политики открытых дверей. "Мы остаемся преданными политике открытых дверей НАТО, которая усилила Альянс и внесла свой вклад в евроатлантическую безопасность. Мы с нетерпением ожидаем, когда мы будем приветствовать нашего нового члена – Черногорию - в нашем сообществе ценностей", - отмечается в декларации.

В документе также указано, что НАТО не является угрозой для какой-либо страны. "В этом духе мы остаемся готовыми для содержательного диалога с Россией", - отметили лидеры НАТО.

Целью диалога с Россией они отметили информирование о позиции Альянса и, "как первый приоритет" - минимизацию рисков военных несчастных случаев.

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Лидеры НАТО подчеркнули, что будут продолжать искать конструктивные отношения с Россией, "когда действия России сделают это возможным".

В декларации также говорится о безопасности в соседних странах. "Если наше соседство более стабильно, мы в большей безопасности", - отмечается в документе.