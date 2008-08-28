НУ-НС предлагает Верховной Раде осудить действия России против Грузии

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО предлагает Верховной Раде осудить действия России, направленные на нарушение территориальной целостности Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, соответствующий проект постановления «О заявлении Верховной Рады Украины по поводу российско-грузинского конфликта» был зарегистрирован в парламенте.

В проекте постановления отмечается, что Верховная Рада Украины глубоко обеспокоена российско-грузинским вооруженным конфликтом и его последствиями для Европы и мира.

«Верховная Рада осуждает применение оружия любой стороной и последующую эскалацию противостояния. Мы выражаем глубокую грусть по поводу гибели людей, а также других тяжелых потерь, которых понесли разные территории Грузии в результате боевых действий.

Вооруженное выступление Российской Федерации против Грузии, а также последующее признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии является безусловным нарушением ключевых норм международного права и вызовом всему миру», - отмечается в проекте документа.

Кроме того, В.КИРИЛЕНКО предлагает, чтобы парламент поддержал миротворческие усилия Президента Украины, а также усилия стран-членов ЕС и НАТО, которые способствовали прекращению боевых действий между Россией и Грузией. “Вместе с тем, очевидно, что российские войска не справились с миссией миротворцев, поскольку приняли участие в боевых действиях в качестве стороны конфликта, в том числе и далеко за пределами Абхазии и Южной Осетии. Предпосылкой крепкого мира и стабильности на Кавказе должно быть выведение российских войск со всей территории Грузии и замена российского контингента в Абхазии и Южной Осетии миротворческими силами авторитетной международной организации, как то ООН, ОБСЕ, ЕС или НАТО”, - отмечается в проекте постановления.

Кроме того, отмечается, что отдельно Верховная Рада выражает обеспокоенность фактом использования базы российского Черноморского флота в городе Севастополе для выполнения заданий, несовместимых со статусом пребывания Черноморского флота на территории Украины.

«Верховная Рада призывает европейское и мировое сообщество к активным усилиям для сохранения мира и стабильности в Европе и для обеспечения безусловного соблюдения норм международного права и уважения к суверенитету и территориальной целостности каждого государства”, - отмечается в проекте постановления.