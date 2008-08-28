Томенко: Черновецкий не имеет права кроить Киев без согласия жителей

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Николай ТОМЕНКО считает, что изменение административно-территориального устройства Киева возможно лишь при согласии его жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя активное обсуждение киевской властью сокращения количества районов города Киева с 10 до 5.

При этом депутат обратил внимание на то, что целесообразность такого решения не обсуждалась ни специалистами, ни общественностью Киева. «Такое общественно значимое решение, как изменение административно-территориального устройства, не может приниматься лишь для того, чтобы снять с должностей нескольких руководителей районов, которые не принадлежат к партии руководства города. Более того, вполне очевидно, что изменение административного деления столицы Украины должно происходить при согласии общественности Киева. Для того, чтобы действовать законно и уважать мнение киевлян, этот проект должен быть активно обсужден в Киеве при участии специалистов и экспертов для того, чтобы понять, насколько сокращение районов столицы поможет решению проблем взаимоотношений рядового киевлянина с представителями городской власти», - считает Н.ТОМЕНКО.

Депутат считает, что должен быть обсужден вопрос, поможет ли сокращение районов столицы в реализации основных прав киевлян - образовательных, культурных, права на бесплатную медицину, решение жилищно-коммунальных проблем и тому подобное. В то же время он не исключил, что сокращение количества районов Киева создаст ряд организационных проблем и нарушит существующую сбалансированность численности населения и количества заведений науки, образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и тому подобное.

По мнению Н.ТОМЕНКО, изменение административно-территориального устройства Киева - это предмет даже не общественных слушаний, а вопрос местного референдума.

«Если киевская власть убеждена, что сокращение районов в столице – это проект на благо киевлян, она должна пойти на процедуру профессионального обсуждения и принятия окончательного решения через местный референдум, не обходя мнение жителей столицы в этом вопросе», - подчеркнул народный депутат.