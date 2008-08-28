Балога повесил взрывы боеприпасов и большую воду на Тимошенко

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что пожар на военных складах в городе Лозовая Харьковской области стала еще одним последствием непрофессиональных действий правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня, проанализировав действия правительства по организации и проведению утилизации боеприпасов, которые накопились на армейских складах.

По словам В.БАЛОГИ, Кабинет министров Украины под руководством Юлии ТИМОШЕНКО ничего не сделал для предотвращения критической ситуации, возникшей вследствие пожара и взрыва боеприпасов на военных арсеналах вблизи г. Лозовая Харьковской области.

Он отметил, что в который раз Кабмин борется с последствиями своей бездеятельности, как это недавно подтвердило масштабное наводнение на Западе страны.

«Непраздничный фейерверк в Харьковской области, как и большая вода, которая затопила шесть областей, прямо связаны с непрофессиональными, халатными действиями Кабмина по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Конечно, правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО непременно воспользуется очередной бедой, чтобы развернуть пиар-кампанию по восхвалению своей героической работы в ликвидации катастроф. Опять правительственные чиновники перед объективами телекамер с трагической мимикой будут отчитываться о том, что сделано, чтобы преодолеть беду. При этом ни слова не будет сказано о том, почему правительство ни палец о палец не ударил для того, чтобы отвернуть это ЧП», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО только в этом году дважды в письменном виде обращал внимание премьера на промедление с решением комплекса задач по утилизации избыточных ракет и боеприпасов, которые накопились на арсеналах Вооруженных Сил. Последнее тревожное предостережение глава государства направил Ю.ТИМОШЕНКО 6 августа. В письме отмечается, что правительством «не предприняты безотлагательные меры и не создана эффективная система нормативного и организационного обеспечения работ по утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения, и жидких компонентов топлива». Президент указал, что принятие правительственных решений по решению этой проблемы затягивается, вследствие чего работа по утилизации вообще не проводится.

В.БАЛОГА сообщил, что в государственном бюджете на этот год предусмотрено увеличение ассигнований на утилизацию боеприпасов. Выделенные свыше 133 млн. грн. позволяют сделать безопасными и переделать почти 32 тыс. тонн опасных запасов. Однако Кабмин только в конце мая, то есть за три месяца до взрывов арсеналов возле г. Лозовая, утвердил перечень ракет и боеприпасов, подлежащих утилизации в 2008-2009 годах. Поэтому, из-за такого затягивания контракты и договоры на выполнение работ не были заключены.

«Уже не первый раз вследствие бездарных действий правительства государство несет многомиллионные убытки, ведь каждая гривня, не вложенная своевременно в меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оборачивается десятками, а то и сотнями гривен, необходимых для преодоления беды. Инцидент в Харьковской области, бесспорно, необходимо тщательным образом расследовать, чтобы установить виновных в том, что уголовное законодательство называет преступной халатностью. Наверное, настало время выяснить и меру ответственности высоких правительственных должностных лиц за причиненный ущерб. Государство, которое заботится о безопасности своих граждан и хочет рационально распоряжаться бюджетными средствами, не может позволить себе непрофессиональных действий правительства, которые обходятся слишком дорого», - считает глава Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 27 августа днем на территории воинской части А0829 Министерства обороны, где находится 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, произошло возгорание сухой травы с дальнейшим распространением огня в направлении хранилищ боеприпасов. В 16.15 были зафиксированы первые взрывы боеприпасов.

Проводится эвакуация из пятикилометровой зоны вокруг армейских горящих складов.

Для ликвидации пожара задействованы 1558 лиц и 168 единиц техники.

Военная прокуратура Центрального региона возбудила уголовное дело по факту взрывов боеприпасов согласно ч.2 ст.425 (халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.