Делегация Бундестага обсудит в Киеве ситуацию на Кавказе

Украину в начале сентября посетит делегация немецкого Бундестага во главе с председателем комитета по иностранным делам Рупрехтом Поленцом (фракция ХДС/ХСС). Парламентарии проведут в Киеве консультации с украинским руководством относительно ситуации на Кавказе.

Визит депутатов Бундестага в Киев состоится сразу после посещения Москвы. В российской столице немецкие парламентарии будут говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом на фоне нынешнего дипломатического конфликта. Перспективы сотрудничества зависят, в частности, от того, откажется ли Россия от односторонних шагов, сказал в интервью «Немецкой волне» Рупрехт Поленц. По его словам, одним из таких неприемлемых шагов являются военные действия России против соседей под предлогом защиты своих граждан: «Беспокойство о собственных гражданах может осуществляться лишь консульскими мерами, но не военным вмешательством. Чем более четко мы дадим это понять россиянам, тем спокойнее будет Украине или балтийским странам, где проживает довольно много этнических россиян», - отмечает глава парламентского комитета по иностранным делам. Если Москва не вернется к диалогу в рамках международного права, будущее соглашение Россия-ЕС будет сведено к минимальному возможному уровню, прогнозирует Рупрехт Поленц.