НУ-НС по рейтингу сравнялся с коммунистами (опрос)

Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов вместе со своими лидерами Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ остаются самыми влиятельными политическими силами в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса общественного мнения, проведенного ООО “ФОМ - Украина”.

Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили 24 августа 2008 года, за БЮТ отдали бы свои голоса 23,4% украинцев. Партию регионов, которая находится на втором рейтинговом месте, поддержали бы 20,3% избирателей. Третью и четвертую позицию с результатом 4,6% разделили бы НУ-НС и Коммунистическая партия. Дальше с рейтингом 2,8% находится Блок Литвина.

Относительно динамики народного доверия этих политических сил на протяжении года генеральный директор ООО “ФОМ - Украина” Александр БУХАЛОВ отметил некоторое падение рейтинга БЮТ (в январе было 29,2%), но при этом указал на постепенную тенденцию увеличения популярности на сегодняшнем этапе.

Также, как отметил эксперт, происходит потеря позиций НУ-НС (в январе было 8,8%), который по популярности сравнялся с КПУ.

Комментируя непреодоление трехпроцентного барьера, в соответствии с результатами проведенного исследования, Блока Литвина, А.БУХАЛОВ отметил, что результат 2,8%, с учетом статистической погрешности, является вполне проходным.