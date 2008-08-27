Глава британского МИД обещает открыть Украине двери в ЕС и НАТО

Для Украины двери НАТО и Евросоюза, даже если это предусматривает будущую перспективу, должны быть открытыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид МИЛИБЕНД на пресс-конференции после проведения переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО сегодня в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли события вокруг грузино-российского конфликта на, возможно, более скорое, чем в декабре, получение ПДЧ Украиной и Грузией, Д.МИЛИБЕНД отметил, что этот процесс не должен иметь жестких временных рамок.

«На декабрьском саммите НАТО министры иностранных дел Альянса имеют директивы по поводу оценки готовности Украины и Грузии получить план действий относительно членства в НАТО. Но о жестких временных сроках по ускорению принятия такого решения сейчас речь не идет», - сказал министр иностранных дел Великобритании.

В связи с чем он также выразил уверенность, что Украина может строить партнерские отношения, которые являются выгодными для ЕС и НАТО.

«Двери в НАТО и ЕС должны быть открыты для Украины», - отметил Д.МИЛИБЕНД.