Криль рассказал с кем и о чем торговался БЮТ

Лидер политической партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ убежден, что парламентская коалиция и сформированное ею правительство не выполняют свои обязательства перед избирателями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ”Единого Центра”.

«Суммарные рейтинги БЮТ и НУ-НС не больше 25-27%, а это почти в 2 раза меньше их результата на выборах. Это подтверждение того, что парламентская коалиция в нынешнем виде и сформированное ею правительство не выполняют обязательств перед избирателями», - заявил И.КРИЛЬ.

По его убеждению, коалиционное соглашение было лишь инструментом, в первую очередь, для БЮТ, чтобы достичь главной цели – завоевание власти.

«Фракция БЮТ под надуманными поводами постоянно срывала выполнение соглашения. Это происходило, среди прочего, и из соображений бизнес-интересов БЮТ. Так было в случае с попытками смены руководства Фонда госимущества, настойчивым желанием наскоро пустить с молотка ряд стратегических предприятий, «половинчатым» решением относительно тендерных закупок», – убежден депутат.

И.КРИЛЬ считает, что БЮТ для достижения своих корпоративных интересов не гнушается союзами с внекоалиционными силами, Партией регионов и коммунистами.

«В частности, предметом торга становились изменения в Основной Закон, которые должны были обеспечить новые преференции для БЮТ. За лояльность и «правильные» голосования правительство во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО расплачивается, в частности, высокими государственными должностями», - сказал лидер «Единого Центра».

По его убеждению, «нарушены базовые ценности, заложенные в основу коалиционного соглашения - выступать единым фронтом с Президентом Украины, строить свои действия на основе избирательных программ Виктора ЮЩЕНКО и политических сил, которые вошли в коалицию».

И.КРИЛЬ считает, что в результате этого правительство так и не смогло обеспечить достойные условия жизни для граждан, «поскольку доходы украинцев буквально съедены обвальными инфляционными процессами и всевозрастающими (несмотря на заверения правительства) ценами».