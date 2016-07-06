Сегодня заседание ВР не состоится, парламент продолжит работу в четверг - Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что сегодня заседание парламента не состоится, а завтра Рада продолжит работу в 10.00.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР зашел в президиум парламента в 10.25 и сказал, что продолжаются политические консультации.
“В связи с тем, что необходима встреча с фракциями, чтобы мы могли выйти на решения, которые разблокируют нашу работу, продолжение нашей работы состоится завтра в 10 часов в Верховной Раде Украины”, - сказал Парубий.
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Он подчеркнул, что “завтра ответственный и важный день, поскольку есть большое количество законов, которые необходимы для укрепления национальной безопасности и обороны”.
“Мы - воюющий парламент, который должен работать и защищать Украину”, - подчеркнул Парубий.
Парубий не открывал и не закрывал сегодняшнее заседание ВР.
Как сообщал УНИАН, сегодня фракции Радикальной партии и “Батькивщины”, а также внефракционные народные депутаты, в очередной раз заблокировали трибуну и президиум парламента.
Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что блокирование бессрочное - до решения вопроса о снижении тарифов на коммунальные услуги для населения.