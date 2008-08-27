Как украинцы оценивают деятельность ВР, Президента и Кабмина (соцопрос)

Две трети украинцев «негативно» или «скорее, негативно» оценивают деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований «София», которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

По результатам исследований, наиболее критичной является оценка работы ВР, подавляющее большинство (82,6%) опрошенных в той или иной степени негативно оценивают деятельность парламента, тогда как «положительно», или «скорее, положительно» 12,7%. Среди руководителей государства наиболее критично характеризуется работа Президента Виктора ЮЩЕНКО. Его деятельность оценивают положительно, или “скорее, положительно” 22,7;% опрошенных, а «негативно» или «скорее, негативно» 72%, причем с осени прошлого года рейтинг доверия к В.ЮЩЕНКО неуклонно снижается.

Опрос был проведен с 21 по 29 июня 2008 года. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте с 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,2%.