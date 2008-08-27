Ющенко: для Украины решение Кремля - неприемлемо

Украина не поддерживает решение России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии и подчеркивает нерушимость международного принципа сохранения территориальной целостности любого государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью информационному агентству Reuters (Великобритания).

«Мы сожалеем в связи с принятием такого решения. Для Украины оно неприемлемо, и потому мы не можем поддержать эту позицию», - сказал Президент.

Глава государства отметил: Украина исходит из того, что обеспечение фундаментального международного права на территориальную целостность любой страны является основой современной политики безопасности.

Следовательно нарушение этого принципа, по убеждению В.ЮЩЕНКО, «формирует обострение не только в Кавказском регионе». «Это обострение, которое может привести к осложнениям во многих частях света», - отметил он.

«Самое главное - оно несет большой импульс взаимного недоверия, когда фундаментальные договоренности, принципы доверия, которое завоевано такими дорогими усилиями, могут быть утрачены из-за непродуманных шагов - когда дипломатия, политика мирного урегулирования заменяется политикой силы», - сказал Президент.

Среди других тем интервью - евроатлантическая интеграция Украины и перспективы ее ускорения в контексте грузинских событий; украинско-российские отношения, в том числе в части урегулирования вопросов пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе и относительно формирования взаимоотношений в газовой сфере; риски и перспективы для национальной экономики на следующий год; ситуация с обеспечением политической стабильности в стране.

Интервью провела старший корреспондент мировых новостей Лондонской редакции Reuters Элизабет ПАЙПЕР.