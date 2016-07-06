Луценко о проекте закона по спецконфискации: соответствует "букве и духу украинского законодательства"

Об этом со ссылкой на Луценко на своей странице в Facebook написала его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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"Прописанный вариант законопроекта соответствует букве и духу украинского законодательства. У юридического управления Генпрокуратуры к этому закону вопросов нет. Он сбалансирован. Замечания, которые высказывали ряд европейских экспертов, сводятся, собственно, как мне кажется, к переходным положениям, и это вопрос более политизирован, потому что остается на рассмотрении в парламенте", - сказал Луценко после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, "в отношении самих механизмов процедур субъектов-объектов нашего управления замечаний нет. Большинство европейских стран имеют такие или подобные механизмы, которые прописаны в данном законопроекте".

Луценко также отметил, что поскольку вопрос спецконфискации не урегулирован действующим законодательством, то этим пользуются люди, которые избежали ответственности и "спокойно наблюдают, как часто незаконный бизнес приносит им прибыли".

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"Деньги, украденные в государстве, так и не возвращены, только потому, что спецконфискация не определена законом, поэтому законодатели пробуют закрыть эту правовую брешь, которой пользуются преступники", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада по настоянию фракции "Народный фронт" приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, валютных ценностей, государственных облигаций Украины, казначейских обязательств Украины, драгоценных металлов и/или камней, иных ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда (№4057).

В «Народном фронте» настаивают на принятии такого закона, аргументируя это тем, что он позволит вернуть в государственный бюджет арестованные на счетах в «Сбербанке» 15 млрд долл., принадлежавшие представителям режима экс-президента Виктора Януковича, и направить их на обеспечение государственного оборонного заказа.

15 июня Комитет ВР по нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 4811. Законопроект № 4811 был разработан группой народных депутатов на замену законопроекту №4057 о спецконфискации.

16 июня Верховная Рада отказалась включить в повестку дня своей работы законопроект №4811.

Сегодня, 6 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил законопроект №4890 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей взимания в доход государства необоснованных активов и активов, владелец которых не установлен», зарегистрирован 5 июля.

Как заявил на заседании комитета его председатель Сергей Пашинский, новый закон о спецконфискации предусматривает, что соответствующее ходатайство в суд может подавать только генеральный прокурор, а сама процедура выписана с учетом международного права.