Тимошенко: фиксированный налог надо пролонгировать до 2015 года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за продление действия фиксированного налога для сельхозтоваропроизводителей до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в Киеве на правительственном совещании по вопросам развития животноводства.

«Фиксированный налог, у нас уже заканчивается срок практического применения фиксированного налога. Я думаю, что нам нужно также законопроектом пролонгировать фиксированный налог до 2015 года», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она выступила за создание долгосрочной стратегии льготного налогообложения аграрного сектора.

«Мы должны четко зафиксировать льготную стратегию налогообложения на длительную перспективу. В первую очередь, это сохранение льгот по НДС для аграрного сектора через начисление и возвращение. И если мы говорим про 2015 год, про программу развития животноводства, то, как минимум, эти сроки нужно рассматривать по налогу на добавленную стоимость», - сказала премьер-министр.

По ее мнению, это позволит создать стабильную систему льготного налогообложения.