Тимошенко - к шахтёрам в Луганск, а шахтёры - к Ющенко в Донецк

Председатель Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ призывает политиков не использовать празднование Дня шахтера для создания противоречий в обществе.

Об говорится в переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины заявлении А.АНТИПОВА.

“Праздник горной славы - День шахтера – всегда был для нашего края одним из самых уважаемых и важных. И еще никогда этот день никто не осмеливался использовать для создания противоречий в нашем обществе”, – отмечает председатель Луганской ОГА.

По его словам, официальным местом проведения торжественного празднования Дня шахтера на общенациональном уровне, по распоряжению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, определен город Донецк, и делегация горняков Луганской области будет принимать участие в этих торжествах. “Знаю, что большое количество луганчан в этом году представлены к высоким государственным наградам за весомый вклад и значительные достижения в этом нелегком труде. В торжественной обстановке наши луганские герои - горняки, которые своим потом и тяжелым трудом заслужили это, получат их от Президента Украины в Донецке 29 августа”, – отметил А.АНТИПОВ.

Он также заявил, что считает недопустимой ситуацию, “в которой многотысячные шахтерские коллективы сегодня, не по своему желанию, оказываются не перед выбором сделать или не сделать что-то достойное своей высокой профессии, а за кем идти”.

Председатель ОГА убежден, что в области есть много важных экономических и социальных проблем, требующих немедленного решения – ценовая ситуация, рынок труда, вопросы водообеспечения и тому подобное. “Сосредоточиваясь на решении именно этих наболевших вопросов, можно принести наибольшую пользу нашему обществу”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Донецкую область. По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО, в частности, примет участие в торжественном собрании в Донецке по случаю Дня шахтера и вручит государственные награды.

В то же время народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встрече с горняками шахты им. Космонавтов государственного предприятия «Ровенькиантрацит» сообщила, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет праздновать День шахтера в Луганске.

В последнее время, по словам депутата, сложилось ошибочное мнение, что угольная отрасль Донбасса – это только Донецк, - отметила депутат. - Однако, это далеко не так. «Неоднократно на встречах с шахтерскими коллективами ко мне обращались сами горняки, представители профсоюзных организации с просьбой провести в этом году День шахтера именно в Луганской области. И их просьба будет выполнена. Необходимо учитывать, что в Луганской области сконцентрировано более 40% энергетического угля, добываемого в Украине», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Пять лет луганские шахтеры ездили на чествование в день профессионального праздника в Донецк. Пять лет на государственном уровне никто не уделял надлежащего внимания луганским горнякам. В этом году справедливость будет восстановлена. Я прошу в этот день всех своих коллег отойти от политических войн и амбиций и достойно поздравить шахтеров», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.