Яценюк: баталии будут невероятно тяжелыми

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК изложит свою позицию относительно внесения изменений в Конституцию в первый день новой сессии работы парламента - 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя по просьбе УНИАН заявление Партии регионов о необходимости уже на третьей сессии ВР создать Временную специальную комиссию по внесению изменений в Основной Закон и начать конституционный процесс.

При этом А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что «политическая осень будет очень жаркой». По его словам, «фактически начался новый политический сезон подготовки к президентским выборам».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что и раньше ему, как председателю ВР, было «чрезвычайно сложно удерживать украинский парламент от нескольких попыток его роспуска», поскольку «и в одном лагере, и в другом» были заинтересованы в том, чтобы парламент не функционировал.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что вместе со всеми депутатами «мы перейдем эту сложную политическую осень и этот сложный политический сезон».

«Но баталии будут невероятно тяжелыми», - добавил он.