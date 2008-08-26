Медведев напомнил про Косово: каждый случай - особый
16:26, 26 августа 2008Политика
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Он не нарушал международное право?
Решение России признать независимость Южной Осетии и Абхазии полностью стыкуется с международным правом, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today, пишет Газета.ру.
Он напомнил, что когда возникла ситуация с Косово, западные партнеры России говорили что это - особый случай.
«Каждый случай признания по своей природе - это случай особого рода. Особенная ситуация в Косово, особенная ситуация в Южной Осетии и Абхазии», - подчеркнул президент.
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