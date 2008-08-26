США и Германия осудили решение Медведева

США и Германия осудили решение России признать независимость двух отколовшихся от Грузии республик - Южной Осетии и Абхазии, передает Рейтер.

Так, государственный секретарь США Кондолиза РАЙС сегодня на пресс-конференции сказала: "Думаю, можно выразить только сожаление".

При этом федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ назвала подобное решение "абсолютно неприемлемым".

"Оно противоречит принципу территориальной целостности как незыблемому праву", - сказала она, призвав продолжить диалог с Россией в форме, которую предстоит определить лидерам европейских стран на саммите ЕС 1 сентября.