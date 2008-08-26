США и Германия осудили решение Медведева
16:19, 26 августа 2008Политика
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Райс выразила сожаление
США и Германия осудили решение России признать независимость двух отколовшихся от Грузии республик - Южной Осетии и Абхазии, передает Рейтер.
Так, государственный секретарь США Кондолиза РАЙС сегодня на пресс-конференции сказала: "Думаю, можно выразить только сожаление".
При этом федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ назвала подобное решение "абсолютно неприемлемым".
"Оно противоречит принципу территориальной целостности как незыблемому праву", - сказала она, призвав продолжить диалог с Россией в форме, которую предстоит определить лидерам европейских стран на саммите ЕС 1 сентября.
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