Янукович: Украина должна признать независимость Южной Осетии и Абхазии

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на В.ЯНУКОВИЧА.

“Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии – это логическое продолжение процесса, которому было положено начало западными странами относительно признания независимости края Косово. Еще в феврале этого года я публично высказывал свою тревогу по поводу того, что такой шаг Запада непременно повлечет за собой цепную реакцию. И мы предупреждали мир об опасности применения двойных стандартов в ситуации с признанием независимости Косово”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, провозглашение независимости Косово без согласия на это Сербии фактически разрушило тот порядок, который был установлен в вопросе нерушимости границ после Второй мировой войны. “Мир получил серьезный прецедент уничтожения Хельсинских соглашений (1975), которые давали гарантии нерушимости государственных границ, заявлял я тогда. Минуло всего несколько месяцев, и прогноз исполнился. Как относиться теперь к тому факту, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, народы которых высказались за независимость? Нужно действовать без двойных стандартов – нужно поступить так же, как поступил Запад в отношении к провозглашению независимости Косово. Считаю, что Украина должна принять волеизъявление народов Южной Осетии и Абхазии и признать их независимость”, - заявил лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии.

Ранее страны «Большой семерки» призвали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.