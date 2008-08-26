У Тимошенко отреагировали на признание Россией Южной Осетии и Абхазии

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет о принципиальности позиции Украины относительно суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера со ссылкой на слова Г.НЕМЫРИ.

“Украина поддерживала и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Эта позиция остается принципиальной и неизменной”, - заявил Г.НЕМЫРЯ, комментируя обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к гражданам России, в котором он призвал другие государства признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Д.МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в насильственном захвате Южной Осетии и Абхазии.

По данным агентства Рейтер, заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ заявил: "Это неприкрытая аннексия данных территорий, которые являются частью Грузии". Он также добавил, что Тбилиси позднее выступит со специальным заявлением на эту тему.

Ранее страны «Большой семерки» призывали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.