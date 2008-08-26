Винский хочет превратить Укрзализницю в акционерную компанию

Новый проект реформирования железнодорожной отрасли согласован всеми ведомствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«План реформирования «Укрзализныци» на сегодня согласован всеми ведомствами, и мы сегодня отправляем его в Минюст для юридической экспертизы, и выносим на Кабмин», - сказал он.

По его словам, утвержден последний вариант проекта реформирования, предлагавшийся Минтранссвязи, согласно которому на базе «Укрзализныци» предлагается создать государственное предприятие. При этом министр подчеркнул, что создание ГП является промежуточным этапом, позже будет создана ГАК. «ГП - это переходной этап, то есть переход от ГП к ГАКу будет зависеть от того, как сработает Верховная Рада. Как только Верховная Рада изменения необходимые в законопроекты принимает, что нам развязывает руки, мы сразу делаем ГАК. Но сейчас мы делаем только изменения в закон о железнодорожном транспорте и делаем ГП”, - отметил И.ВИНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что рассчитывает к концу сентября завершить все вопросы с глобальными реформами в системе Минтранса.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи подготовило новый проект программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагается создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». При этом ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП. Если Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, то «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК.

Согласно новому проекту Минтранссвязи, выполнение программы осуществляется в три этапа с 2008 до 2015 г., на первом этапе предусмотрено создание ГП “Украинские железные дороги”, на втором этапе реформирования (2011-2012 гг.) – реорганизация этого ГП в корпоративную структуру путем образования дочерних подразделений, которые будут осуществлять отдельные виды коммерческой деятельности на железнодорожном транспорте по видам экономической деятельности.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.