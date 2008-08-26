У Ющенко говорят, что БЮТ и ПР вступили в сговор

Фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов при подготовке своих изменений к Конституции Украины фактически вступили в сговор.

Об этом говорится в комментарии секретаря Национального конституционного совета, заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента в Конституционном Суде – представителя Президента в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

«Перед началом нового политического сезона необходимо расставить акценты ответственности непосредственно в конституционном процессе», – заявила М.СТАВНИЙЧУК.

Создание Национального конституционного совета в свое время было согласовано со всеми парламентскими политическими силами. Так же был предусмотрен согласованный демократичный и оптимальный алгоритм конституционной реформы для подготовки сбалансированного проекта новой редакции Конституции.

В соответствии с ним, законопроект, представленный Президентом, будет рассмотрен в конституционном порядке: в Верховной Раде Украины, с заключением Конституционного Суда и с вынесением на утверждение всеукраинского референдума, что предоставит Конституции высшую легитимность.

Президент постоянно настаивал и подчеркивал необходимость открытого, прозрачного и широкого конституционного диалога.

«Однако определенные политические силы, принадлежащие к правящей коалиции и оппозиции, начали самостоятельно играться в конституционную реформу, наперегонки представляя свои изменения к Конституции, прикрываясь, как всегда, интересами украинского общества», – сказала М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что речь идет о конституционных изменениях, подготовленных Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, при этом БЮТ, нарабптывая собственные изменения и дополнения к Конституции, нарушает договоренности, заложенные в коалиционном соглашении. В соответствии с соглашением о создании Коалиции демократических сил в Верховной Раде, БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» должны были совместно разрабатывать изменения к Конституции.

«Мы стали все свидетелями того, что БЮТ разработал свои предложения к Конституции Украины, которые широко обсуждались в прессе», – констатировала М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что удивительным образом совпадают взгляды БЮТ и Партии регионов на очередное перераспределение полномочий внутри властного «треугольника», формирование состава Верховной Рады таким способом, что очевидно искажает представительский характер единственного органа законодательной власти.

Тандемом эти политические силы предлагают, чтобы одна партия (а избирательные блоки ими не предусматриваются), которая получила наибольшее количество голосов, автоматически получала большинство депутатских мандатов в ВР.

«Фактически же речь идет о сговоре двух самых больших парламентских фракций, отстранении народа как единственного источника власти от определения конституционного строя. При этом используется политика тройных стандартов при высказывании своих позиций. Для народа – одна, при внесении законопроекта об изменениях к Конституции Украины в парламент – вторая, а на заседании Национального конституционного совета – третья», – заявила заместитель главы Секретариата Президента.

По ее словам, Президент в который раз настаивает, что конституционный процесс не может использоваться в узко политических интересах. А наработка качественных изменений к Конституции Украины возможна лишь при условии стабильной политической ситуации.