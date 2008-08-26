Супруга погибшего депутата Сироты находится в реанимации

Супруга погибшего 25 августа в ДТП народного депутата Украины Михаила Сироты (фракция "Блок Литвина") с телесными повреждениями доставлена в Белоцерковскую реанимацию. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии и нуждается в операции.

Как сообщает корреспондент телеканала "1+1", милиция на место происшествия начала съезжаться только около 8:00.

На данный момент проводится повторный осмотр территории ДТП, после этого будет проведена экспертиза. Также сообщается о прибытии машины с краном, которая будет очищать территорию после установления причин происшествия.

При столкновении также погиб водитель белого Dewoo Lanos, 23-летный местный житель, которому первого сентября должно было исполнится 24 года.

По отзывам близких и сотрудников, погибший был хорошим водителем, однако на

Dewoo Lanos ездил только два месяца. Новую машину он получил в подарок от дедушки.

Как сообщалось, 25 августа народный депутат Украины Михаил Сирота (член депутатской фракции "Блок Литвина") погиб в ДТП под городом Узин (Белоцерковский район Киевской области).

Около 21.30 на автодороге Киев-Одесса автомобиль, которым руководил Сирота, столкнулся “лоб в лоб” с ДЭУ “Ланос”. Сейчас на месте события работают следственно-оперативные группы.

Михаила Сироту называли "красным отцом" Конституции, так он был руководителем парламентской комиссии по принятию конституции 28 июня 1996 года.

Газета 24