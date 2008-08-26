Европейский союз должен признать право Украины на членство - эксперты

Европейский союз должен признать право Украины на членство в ЕС и НАТО, предложить более либеральный визовый режим, поддержать территориальную целостность Украины и интегрировать это государство в европейский энергетический рынок. Об этом идет речь в докладе аналитического центра Европейского совета по иностранным делам, посвященном российско-грузинскому конфликту.

Согласно докладу, в настоящее время своими действиями Россия пытается послать соседям -Украине, Молдове и Азербайджану - важный сигнал: отныне Москва будет отвечать агрессивнее на то, что она считает антироссийским поведением.

Как отмечают эксперты, Москва очевидно будет играть на противоречиях в Украине относительно “российского вопроса” и будет пытаться влиять на будущее этой страны. Аналитики не исключают, что параллельно Россия будет поощрять сепаратистские движения в Севастополе и в Крыму в целом. Как отмечается в документе, ввиду того, что следующим пунктом напряжения может стать Украина, ЕС должен разработать широкую стратегию для проявления солидарности с этим государством. Возможность для этого может создать саммит Украина-ЕС, который будет проходить 9 сентября в Эвиане. По мнению авторов доклада, Евросоюз должен, в частности, поддержать украинские планы разработки дорожной карты для выведения российского флота из Севастополя после 2017 года, ЕС также должен провести исследование относительно будущего транзита газа из России и влияния на это газопроводов, которые обходят Украину.

Немецкая волна