Тимошенко сделает директоров школ «более независимыми»

В субботу, 30 августа, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует провести селекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году. Об этом она сообщила, выступая на совещании в Ивано-Франковской облгосадминистрации по вопросам первоочередного возобновления и ремонта учебных заведений в зоне стихийного бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьера, необходимо, чтобы Минрегионстрой подготовил отчет, какие регионы и какие учебные заведения на сегодняшний день готовы к началу учебного года, а какие – нет.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ближайшее время она планирует провести расширенное совещание относительно новых механизмов финансирования учебных заведений. По ее словам, это необходимо, чтобы уже в 2009 году ввести их в действие. Премьер отметила, что основной целью таких изменений является сделать школы, директоров школ более независимыми, в частности, в вопросах принятия решений относительно жизнедеятельности школ.