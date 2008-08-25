Кабмин в среду рассмотрит вопрос о пребывании ЧФ РФ в Украине
17:56, 25 августа 2008Политика
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Информация от Тимошенко
Кабинет Министров Украины в среду, 27 августа, планирует рассмотреть проекты постановлений относительно порядка пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Ивано-Франковске.
В частности, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли правительство рассматривать этот вопрос, премьер сказала: «В среду будут рассматриваться».
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