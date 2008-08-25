Кабмин в среду рассмотрит вопрос о пребывании ЧФ РФ в Украине

Кабинет Министров Украины в среду, 27 августа, планирует рассмотреть проекты постановлений относительно порядка пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли правительство рассматривать этот вопрос, премьер сказала: «В среду будут рассматриваться».