Ночью у Яценюка отобрали алюминиевую кружку с деньгами

Прошлой ночью на улице Главной в Черновцах, возле магазина «Букинист», расположенного напротив областного управления МВД, неизвестные повредили памятный знак, посвященный нынешнему председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Как сообщил в интервью УНИАН автор идеи памятника, художник Анатолий ФЕДИРКО, неизвестные злоумышленники «осуществили надругательство над артефактом», повредив нижнюю раму на памятнике, изготовленном в виде небольшой фотокартины, в месте, «где надпись извещала, что это изображение черновчанина Арсения ЯЦЕНЮКА в детстве, где он стоит в окружении родной сестры и других девочек».

Сама же картина, прикрепленная к стене магазина «Букинист», осталась на месте, однако, по словам А.ФЕДИРКО, неизвестные оторвали и бросили на землю прикрепленную рядом на металлической цепи алюминиевую кружку с надписью «Для пожертвований на развитие украинского парламентаризма».

«Это была сознательная акция людей, которые совсем не бомжи, и которые имели целью просто уничтожить памятник именно в канун приезда в город господина ЯЦЕНЮКА. Тревожит то, что настоящий акт вандализма состоялся за несколько метров от помещения областной милиции», - сказал А.ФЕДИРКО. (По сообщению пресс-службы Черновицкого облсовета, 27 августа планируется приезд в Черновцы председателя ВРУ А.ЯЦЕНЮКА, который намеревается лично посетить ряд районов Буковины, пострадавших от катастрофического июльского паводка, - УНИАН).

А.ФЕДИРКО в то же время отметил, что уже успел «возобновить раму фотопортрета спикера и опять прикрепить на место кружку».

Как передавал УНИАН, 14 июля в Черновцах черновицкий художник А.ФЕДИРКО открыл символический памятник земляку – председателю Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКУ. Так называемый памятник напоминает икону, на которой изображен сам А.ЯЦЕНЮК в детстве, в окружении сестер. Рядом с изображением прибита цепью алюминиевая кружка, на которой написано: «Для пожертвований на развитие украинского парламентаризма». После открытия знака десятки черновчан начали бросать монеты и гривни в кружку.