Ющенко показали то, что нашли в земле студенты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО ознакомился с ведением раскопок фундамента Собора Живоначальной Троицы - основного собора гетманской столицы Батурина, построенного на средства гетмана Ивана Мазепы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО осмотрели ход строительных работ на Цитадели Батуринской Крепости: укрепление склонов, строительство Казны и Дворца Ивана Мазепы.

Кроме того, глава государства осмотрел место застройки церкви Воскресения Господнего и фортификационные сооружения.

Президенту и его супруге были продемонстрированы экспонаты, найденные во время раскопок Собора.

По данным пресс-службы, на раскопках на протяжении лета работали около 500 студентов из 30 украинских и зарубежных высших учебных заведений.

После этого Президент Украины завершил рабочую поездку в Черниговскую область и отбыл в Киев.