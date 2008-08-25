Янукович считает, что надо срочно сделать три шага

24 августа, в 17-ю годовщину Дня Независимости Украины, вышел в свет первый номер всеукраинской газеты «Время регионов».

Об этом сообщается на официальном сайте Партии регионов.

Газета «Время регионов» основана согласно решению ХІ съезда Партии регионов и является общественно-политическим изданием.

В концепцию газеты входит проведение публичных дискуссий по актуальным проблемам развития страны с участием известных политиков, экспертов, журналистов, представителей общественности, говорится в сообщении.

На первой полосе первого номера газеты – статья лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА «Три шага, которые надо срочно сделать, чтобы ступить на путь стабильности и развития».

В разделе «Экономика» актуальные мысли читателю предлагают народные депутаты Анатолий КИНАХ и Ирина АКИМОВА. Депутаты Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Алексей ПЛОТНИКОВ на страницах разделов «Регионы» и «Мир» представляют анализ военных событий в Грузии и их последствий для Украины и мира. В рубрике «Слово чести» народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ обосновывает позицию по поводу правого закрепления внеблокового статуса Украины.

В рубрике «Глас народа» публикуются мнения авторов писем, присланных в адрес Партии регионов.

Объем газеты «Время регионов» составляет восемь цветных полос А-2, тираж - 10 тыс. экземпляров, периодичность выхода - еженедельная. Цена экземпляра - 1 грн. Материалы публикуются на языке оригинала – украинском и русском.

Предполагается, что объем газеты возрастет до 12 полос, а тираж увеличится.

Главным редактором стала журналистка Елена РУБЦОВА. Она публиковалась в центральной прессе и работала пресс-секретарем в Генеральной прокуратуре Украины и Национальном университете государственной налоговой службы Украины. Главный редактор считает, что, кроме больших политико-экономических вопросов, газета должна обращать внимание на проблемы предпринимательства средней руки, отстаивать интересы рабочих, учителей и врачей, защищать права пенсионеров на полноценную жизнь, поддерживать студентов, а также освещать успехи в искусстве, духовное и физическое здоровье народа, отмечается в сообщении.