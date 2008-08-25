Ющенко обещает возродить правду о Батурине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО в Батурине Черниговской области принял участие в церемонии освящения новой Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает пресс-службе главы государства.

Торжественную литургию отправил в Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО осмотрели новую церковь.

Президент поздравил присутствующих с Днем Независимости и Днем Государственного Флага, который отмечается 23 августа. В.ЮЩЕНКО также поздравил жителей Батурина с открытием храма. Он поблагодарил всех, кто принимает в этом участие, в частности, особую благодарность выразил украинской диаспоре, которая стала инициатором восстановления Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Батурине.

В своем выступлении Президент отметил важность восстановления исторической правды о событиях, которые произошли в Батурине триста лет назад.

«Пример Батурина - это одна из важных страниц нашей памяти. Мы говорим об этом прошлом не только из уважения к тем, кто здесь погиб. Мы говорим об этом как о странице, которая сегодня дает нам энергию строить Украинское государство», - сказал Президент.

Он заверил, что как глава государства будет делать все для того, чтобы правда о Батурине была возрождена.

В.ЮЩЕНКО сообщил, в ближайшие недели будет открыта Батуринская крепость, которая «триста лет лежала в пепле», а также Музей Украинской державы в Батурине, Гетманская сокровищница.

«Каждый, кто приедет в Батурин, увидит эту землю, выйдет гражданином Украины, который сознательно свою душу, свое тело может положить за украинский народ», - убежден Президент.

Он передал в подарок храму икону Покрова Пресвятой Богородицы.

После Президента с приветственным словом обратился Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ. «Мы восстанавливаем эти места для того, чтобы помнить нашу историю, и не только помнить, но и возрождать в своих душах духовность, патриотизм, которые присущи украинскому народу», - сказал он.

На торжествах присутствовали министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, народный депутат Иван ПЛЮЩ, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Герой Украины, народный артист Украины Дмитрий ГНАТЮК, епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН (УПЦ КП), представители местной власти Черниговской области.

В рамках мероприятия состоялся крестный ход вокруг храма.

На празднике присутствовала местная община Батурина.