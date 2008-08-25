Если Тимошенко снова создаст коалицию, ее не остановят вплоть до финиша?

Лидер фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что решение Конституционного Суда относительно принципов существования парламентской коалиции не будет нормировать нынешней ситуации в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В. ЛИТВИН сказал журналистам в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что "упомянутое решение примет Конституционный Суд, однако не будет нормировать оно (ситуации), не прибавит позитива Верховной Раде".

По словам В.ЛИТВИНА, при существующих взаимных обвинениях народных депутатов он предлагал объявить, что коалиции сейчас нет, и тогда "каждая из политических сил, образующая коалицию, получила бы шанс ее заново сформировать".

"Если Ю.ТИМОШЕНКО это удастся, то она тогда подтвердит свои полномочия, и тогда уже никто ее не остановит вплоть до финиша, в 2010 году, а если это удастся другой стороне, то ситуация будет развиваться иначе", - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщалось, 21 августа Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела относительно принципов существования коалиции.

В частности, 105 народных депутатов просят КС дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.

Депутаты объясняют необходимость рассмотрения конституционного представления тем, что 6 июня 2008 года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объявил заявления народных депутатов Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) и Игоря РЫБАКОВА (фракция Блока Юлии Тимошенко) о выходе из коалиции, и в результате численность коалиции уменьшилась до количества, меньше определенного Конституцией Украины.