Тимошенко сегодня откроет мост

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как сообщает Управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров, во время поездки глава правительства осмотрит общеобразовательную школу и детский сад в селе Красноилье Верховинского района и пообщается с местными жителями.

Премьер-министр также проведет в Ивано-Франковское совещание по вопросам первоочередного восстановления и ремонта учебных заведений в зоне стихийного бедствия и обеспечения их деятельности к началу учебного года.

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует ознакомиться с ходом проведения реконструкции автодороги Стрый-Черновцы и перспективой развития автодорог в Ивано-Франковской области, принять участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Быстрица Солотвинская.

Кроме того, глава правительства вручит лучшим работникам дорожно-строительной отрасли Почетные грамоты Кабинета министров и Благодарности премьер-министра.