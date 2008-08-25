Янукович: досрочные выборы дестабилизируют страну

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что на сегодня коалиции фактически не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодня «де-факто коалиции нет». «Де-юре она еще есть, то есть, не принято формальное решение», - сказал он.

В то же время лидер Партии регионов выразил мнение, что не имеет большого значения, на каком уровне такое решение будет принято. «Или на уровне Конституционного Суда, или на уровне парламента, или на уровне членов коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил: «Это вопрос времени. Я считаю, что небольшого времени».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду дестабилизировали бы политическую ситуацию в Украине. По его словам, в настоящее время государству не хватает именно «стабилизации, сплоченности, и над этим нужно думать политикам».