Литвин о Грузии, СССР, преступлении против народа и реалиях современности

Лидер фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН убежден, что попытки политиков огнем и кровью решить вопрос территориальной целостности являются преступлением против собственного народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции на своей родине - в городе Новоград-Волынском Житомирской области, куда прибыл на празднование Международного праздника литературы и искусства "Лесині джерела", который проходит в рамках празднования в Украине Дня Независимости.

"Потому инициатива Грузии заслуживает осуждения, о чем сегодня говорят все больше международных политиков - отставных и действующих", - отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что "корень конфликта в Грузии следует связывать с последствиями распада Советского Союза", и призывал современников осмыслить эти последствия “в историческом, экономическом, политическом, человеческом понимании".

По его словам, "проблема территорий не имела определяющего значения во времена Советского Союза, когда считалось, что мы находимся в одном общесоюзном доме и вопрос территорий большого значения не имеет. Именно из-за этого, очевидно, территории передавались от одних республик другим советской властью, приблизительно, сто раз (и Украины - также)", - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что политики должны учитывать реалии настоящего и пользоваться нормами международного права.

"Сегодня если ставить вопрос о возобновлении исторической справедливости, то это может привести к тому, что пламя может быть на всем постсоветском пространстве. Поэтому понятно, что нужно жить реалиями, которые сложились на сегодняшний день, к чему призывает международное право", - подчеркнул лидер НП.