Парубий: ВР на этой неделе рассмотрит вопрос о назначении и увольнении судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Парубия, «сейчас ведется работа, чтобы из тех 730 судей, которые стоят на назначение, был определен перечень судей, которые являются неконфликтными, которые могут пройти, потому что у нас в некоторых районах есть только 50 процентов судей».

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Парубий также напомнил, что в парламенте есть ряд представлений на увольнение судей. В частности, речь идет об увольнении двух судей Конституционного суда и судьях, которые должны быть уволены за нарушение присяги.

Председатель ВР отметил, что на этой неделе будет выделено полдня в парламенте Украины для того, чтобы назначить и уволить судей, по которым есть представление в парламенте Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк 9 июня заявлял, что за год работы новый состав ВСЮ рекомендовал уволить около 1 тысячи судей.

«За год работы Высший совет юстиции рекомендовал уволить 958 судей, из них 338 - за нарушение судьёй присяги, а также 620 - по общим обстоятельствам, то есть, по собственному желанию судьи, по состоянию здоровья и в связи с истечением срока полномочий и в связи с достижением судьёй 65 лет», - сказал он.