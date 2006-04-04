БЮТ празднует победу над криминалом

“Отмена депутатской неприкосновенности депутатов местных советов свидетельствует, что уже сегодня Блок Юлии Тимошенко выполняет взятые предвыборные обязательства”, - говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН пресс-службой блока.

“Голосование в Верховной Раде Украины, - говорится далее в документе, - продемонстрировало, что настойчивая и последовательная позиция БЮТ, направленная на недопущение криминала в законодательную ветвь власти и против создания почти 300 тысячной касты „неприкосновенных” чиновников, завершилась победой всего общества”.

В заявлении также напоминается, что ”именно справедливость и равенство перед законом были одним из главных лозунгов парламентской избирательной кампании БЮТ”.

“Поддержка парламентом инициативы фракции БЮТ стала важным шагом утверждения принципов демократии и гражданского общества. Сегодня избиратели получили убедительное доказательство того, что они сделали правильный выбор, отдав свои голоса за нашу политическую силу, которая и в дальнейшем последовательно будет выполнять взятые на себя обязательства перед украинским народом”, - отмечается в заявлении блока.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе депутатов местных советов».

Принятым законом предусматривается исключить п. 7 ст. 30 из Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», которая разрешает возбудить уголовное дело против депутата местного совета лишь после решения соответствующего совета.