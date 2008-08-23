5 минут в день армия будет воздавать честь государственной символике

Министерство обороны Украины вводит традиционный ритуал ежедневного поднятия государственного флага в каждой воинской части Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ на церемонии поднятия Государственного флага, которая состоялась сегодня на территории Минобороны в Киеве.

«Сегодня начинается новая традиция: во всех воинских частях, ровно в 8.00, поднимаются государственные флаги, звучит Гимн Украины, военнослужащие в строю проходят торжественным маршем», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По словам министра, «эта церемония занимает не так многих времени – около пяти минут – но является очень символической и важной». «Мне очень приятно, что такие традиции зарождаются по всей Украине», - сказал он.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что сегодня в ВМС Украины военные моряки поднимут государственный флаг, который является одним из самых больших по площади в Украине.

«Вопрос воздания чести государственной символике в войсках является чрезвычайно важным», - отметил министр.

*** На сегодняшний день ритуал ежедневного поднятия государственного флага введен только на военных кораблях Военно-Морских сил ВСУ. Что касается других видов Вооруженных сил, то, в соответствии с определенным уставным порядком, государственные флаги поднимаются на зданиях (или на специальных флагштоках неподалеку) помещений штабов воинских частей. Вместе с этим, специально определенного ритуала и порядка ежедневного поднятия государственного флага в войсках (кроме военных кораблей) до сих пор не было.