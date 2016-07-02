У действующего парламента лучшая дисциплина за все предыдущие годы - Грынив

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив.

"Я не знаю, разочарую вас или не разочарую, я пытаюсь вспомнить и думаю, что я не совру, что в этом парламенте лучшая дисциплина за все предыдущие годы", – отметил он.

Грынив добавил: "Это первый парламент, где есть личное голосование. Это первый парламент, где не потому что запрещено голосовать за другого, а потому что 80% или 90% депутатов отказываются голосовать за других или отказываются, чтобы кто-то голосовал за них, даже в форс-мажорных обстоятельствах".

По словам главы фракции БПП, наступила эра, когда все очень хотят нравиться другим или говорить только то, что нравится другим.

"Вопрос дисциплины конечно существует, особенно когда наступает период, когда правительственной коалиции противостоят большое количество популистов, и поэтому надо не просто сконцентрировать голоса, а еще на таком антипопулизме, когда очень хочется депутатам-мажоритарщикам сыграть в этот популизм ... все очень хотят нравиться другим или говорить только то, что другим нравится. Этот популизм характерен, как правило он и наступает, когда чем больше кризис, чем больше состояние такой разрухи в государстве, тем больше запрос идет на популистов", – отметил Грынив.

Он подчеркнул: "С этим надо бороться разными методами, по моему мнению. И ключевой метод – это общественное давление на те политические силы, которые хотят между капельками дождя пробежать".