Янукович знает, что сегодня надо шевелить не мускулами, а мозгами
14:18, 22 августа 2008Политика
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"Я уверен, что победит разум..."
По случаю Дня независимости Украины лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал украинскому народу мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время объявления заявления фракции Партии регионов относительно грузино-российского конфликта.
По его словам, это пожелание является актуальным, учитывая внутренние и внешние обострения вокруг Украины.
“Я хочу пожелать мира украинскому народу. Сегодня не надо бряцать оружием или показывать мышцы. Сегодня необходимо шевелить мозгами”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он также отметил, что украинцы - умные, взвешенные и миролюбивые люди. “Я уверен, что победит разум”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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