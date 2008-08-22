Янукович знает, что сегодня надо шевелить не мускулами, а мозгами

По случаю Дня независимости Украины лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал украинскому народу мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время объявления заявления фракции Партии регионов относительно грузино-российского конфликта.

По его словам, это пожелание является актуальным, учитывая внутренние и внешние обострения вокруг Украины.

“Я хочу пожелать мира украинскому народу. Сегодня не надо бряцать оружием или показывать мышцы. Сегодня необходимо шевелить мозгами”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что украинцы - умные, взвешенные и миролюбивые люди. “Я уверен, что победит разум”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.