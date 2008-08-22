Эксперт: у России слишком большой арсенал невоенных средств

Эксперты не исключают провокации со стороны России с целью принятия украинской властью решений о применении подразделений специального назначения.

Об этом говорится в переданной УНИАН экспертной оценке «Российско-грузинский конфликт. Выводы для Украины», проведенной Центром исследований армии, конверсии и разоружения.

«Характер будущей активности Российской Федерации по отношению к Украине следует отнести к формату ведения концентрированных активных действий политическими и информационными средствами с постоянным расширением зоны влияния внутри и вокруг Украины. Главной целью российской стороны в настоящее время является возвращение Украины в фарватер российской политики, а текущими задачами – дестабилизация обстановки в Украине, а в перспективе - создание предпосылок раскола Украины», - отмечают эксперты Центра.

По их мнению, «существуют признаки отработки российской стороной и версий применения военной силы, хотя основными принципами воздействия будут оставаться политическое и экономическое давление, политика запугивания населения».

Как объясняют украинские аналитики, «РФ имеет слишком большой арсенал средств невоенного воздействия, чтобы поддаться соблазну применить военную силу. Последнее возможно лишь в случае создания эффекта «ответной реакции» на силовые действия украинской власти».

По мнению экспертов Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в настоящее время главный акцент российской информационной политики направлен на формирование в глазах российских граждан образа врага в лице соседней Украины, а в глазах украинцев – врага в образе НАТО, и действующей у него на поводу власти. При этом зоной особых рисков является активный поиск и поддержка российской стороной сильных «агентов влияния» в лице украинских политиков и стоящих за ними политических сил.

«Отдельной плоскостью борьбы является Севастополь, есть смысл прямо говорить о предпосылках будущего «сражения за Севастополь». При этом активная и продолжительная деятельность в информационной и социальной сферах на фоне отсутствия соответствующих программ со стороны украинской власти могут обеспечить РФ серьезный позиционный успех на этом фронте», - отмечается в экспертной оценке.

«После российско-грузинской войны арсенал воздействия российской власти и количество антиукраинских мероприятий на территории Украины будут заметно расширены. Не исключены провокации с целью принятия украинской властью решений на применение формирований специального назначения», - подытоживают аналитики.