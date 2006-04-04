Ехануров назначил свидание Тимошенко
12:47, 04 апреля 2006Политика
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Политики обсудят принципы создания коалиции
Сегодня премьер-министр Украины, первый номер избирательного списка блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ планирует встретиться с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и обсудить с ней принципы создания коалиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.
Премьер-министр по поручению Президента встречается с лидерами всех политических партий, преодолевших трехпроцентный избирательный барьер. Вчера он начал второй раунд таких переговоров, и уже встретился с лидером СПУ Александром МОРОЗОМ, которому передал проект протокола о намерениях участников коалиции демократических сил.
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