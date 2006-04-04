Ехануров назначил свидание Тимошенко

Сегодня премьер-министр Украины, первый номер избирательного списка блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ планирует встретиться с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и обсудить с ней принципы создания коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Премьер-министр по поручению Президента встречается с лидерами всех политических партий, преодолевших трехпроцентный избирательный барьер. Вчера он начал второй раунд таких переговоров, и уже встретился с лидером СПУ Александром МОРОЗОМ, которому передал проект протокола о намерениях участников коалиции демократических сил.