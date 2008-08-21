Глава СБУ: в обвинениях СП против Тимошенко - 7 серьезных позиций

Материалы, которые получила Служба безопасности Украины от Секретариата Президента, касающиеся деятельности Кабинета Министров, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Сегодня я подтверждаю получение документов от Секретариата Президента, в которых содержится информация о деятельности Кабинета Министров, в связи с тем, что такая деятельность может наносить вред интересам Украины. Также подтверждаю, что СБУ начала проверять эту информацию – исключительно в той сфере, где законом отведены наши полномочия. Это обороноспособность, энергетическая безопасность и решение всех вопросов, которые определены СНБО в сфере безопасности», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говоря о сроках выполнения этой работы, председатель СБУ заметил, что законом такие проверки не ограничены во времени. «Это зависит от содержательности и времени предоставления ответов, в том числе и самим Кабмином. Кроме этого, от СБУ соответствующие запросы пошли на Службу внешней разведки и другие правоохранительные органы Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также сообщил, что «по результатам этой проверки с учетом ответов других правоохранительных органов информация будет предоставлена Генеральной прокуратуре Украины, ведь речь идет о высших государственных служащих».

«Я уверен, и заявляю, что политики не будет. А будет нормальная правовая работа и надлежащая проверка. Если закон нарушался, значит дальше будет работа Генеральной прокуратуры и судов», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалов относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинение Секретариата Президента в измене национальных интересов.

Сегодня пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины «во вред национальным интересам государства».