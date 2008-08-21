В НУ-НС напомнили всем "страусам", что пришло время делать выводы

Фракция “Наша Украина - Народная самооборона” предостерегает политические силы от игнорирования дискуссии в Верховной Раде относительно российско-грузинского конфликта.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО.

По его словам, на первом заседании очередной (третьей) сессии Верховной Рады НУ-НС инициирует первоочередное рассмотрение вопроса о ситуации вокруг российско-грузинского вооруженного конфликта. Парламент должен принять официальное заявление по этому поводу.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что “Наша Украина” еще 9 августа в официальном заявлении партии озвучила свою позицию относительно ситуации в зоне российско-грузинского конфликта”.

“Мы предостерегаем политические силы, которые так долго формировали свою позицию, от неосмотрительного игнорирования или размывания за красивыми фразами этого чрезвычайно важного вопроса, который прямо касается безопасности нашей страны”, - отметил председатель фракции НУ-НС.

“Украинский парламент не имеет права на “страусиную” позицию. Мы должны сделать выводы из событий на Кавказе. Оппозиция и коалиция должны объединиться вокруг вопросов национальной безопасности Украины”, - убежден В.КИРИЛЕНКО.