ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении командующего ЧФ РФ Витко

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«30.06.2016 обвинительный акт в отношении А. Витко направлено в суд для рассмотрения по существу по процедуре специального судебного производства», - говорится в сообщении.

Витко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене); ч. 3 ст. 27, ст. 113 (организация диверсии); ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 437 (подготовка, планирование и ведение агрессивной войны) УК Украины.

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В ГПУ напомнили, что Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года, будучи командующим ЧФ РФ, в Крыму организовал и обеспечил совершение подчиненными ему военнослужащими ЧФ РФ оккупации территории полуострова и повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение. Также он спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины, что привело к нарушению территориальной целостности страны и причинение убытков в виде потери всех объектов государственной собственности общей стоимостью более 1 трлн грн. Кроме того, отметили в ГПУ, командующий ЧФ РФ лично подстрекал украинских офицеров к совершению государственной измены.

Напомним, 30 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное осуждение Витко.