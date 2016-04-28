Украинский суд дал разрешение на задержание командующего Черноморским флотом РФ

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратурой 18 апреля объявлено о подозрении Витко в совершении ряда тяжких преступлений против Украины и вручена повестка о явке к следователю органа 25 апреля.

Поскольку подозреваемый в указанный срок не явился, Главная военная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание Витко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

26 апреля в связи с тем, что Витко скрывается от органов следствия с целью уклонения от уголовной ответственности, постановлением прокурора объявлен розыск подозреваемого, проведение которого поручено Департаменту уголовного розыска Национальной полиции Украины.

27 апреля следственным судьей Печерского районного суда Киева ходатайство прокуратуры удовлетворено в полном объеме и предоставлено разрешение на задержание Витко.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, командующий ЧФ ВС РФ обоснованно подозревается в том, что в период с 20.02.2014 по 21.03.2014 умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; подстрекал к совершению государственной измены; организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение; спланировал, подготовил и принимал непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).