Эксперт: в руках у Тимошенко сейчас больше рычагов власти, чем у Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уступил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО первое место в рейтинге журнала «Корреспондент» ТОП-100 самых влиятельных украинцев из-за своей пассивной работы в оппозиции.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий СЫЧ.

«Господин ЯНУКОВИЧ в этом году не влиял на жизнь страны практически никак. Настоящий политик, на мой взгляд, познается в оппозиции, когда у него нет реальных рычагов власти», - отметил В.СЫЧ.

Он считает, что этот год своей работы в оппозиции В.ЯНУКОВИЧ «провалил»: «Он был абсолютно пассивен, в то время как в руках Ю.ТИМОШЕНКО сейчас больше рычагов власти, чем у Виктора ЮЩЕНКО (Президента Украины - УНИАН)», - сказал эксперт.

Также В.СЫЧ прокомментировал слова премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО о едином кандидате от демократических сил на будущих президентских выборах. «ТИМОШЕНКО уже сделала заявление о том, что будет единый кандидат от демократических сил. Я так понимаю, что она намекала на себя, не на Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО – УНИАН)», - отметил В.СЫЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня журнал «Корреспондент» представил свой ежегодный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев. Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заняла в этом рейтинге первое место, Президент Украины В.ЮЩЕНКО стал третьим, а лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ – на шестой позиции.

В то же время, в рейтинге 2007 года В.ЯНУКОВИЧ был на первом месте, В.ЮЩЕНКО - на втором, Ю.ТИМОШЕНКО - на четвертом.