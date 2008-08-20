Украина будет выполнять договор о ЧФ РФ, несмотря на дискомфорт - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина будет выполнять соглашение, которым предусмотрено пребывание Черноморского флота РФ на ее территории до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Трояном БЕСЕСКУ, который находится в Украине с рабочим визитом.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не будет поддерживать никаких спекуляций вокруг сроков и условий пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

«Украина взяла обязательство, что на ее территории до 2017 года будет находиться Черноморский флот РФ», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, при любых условиях нельзя ставить под вопрос выполнение соглашения о временном пребывании Черноморского флота РФ, какой бы дискомфорт не привносила эта ситуация, в том числе и то, что ЧФ России принимал участие в конфликте на Кавказе.

В то же время В.ЮЩЕНКО заявил о необходимости решать проблемные вопросы, в том числе относительно использования земли, активов, радиочастот. Он выразил надежду, что российская сторона после событий в Грузии откликнется на инициативу Украины относительно решения проблемных вопросов по Черноморскому флоту на базе подкомиссий Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством двух президентов.

«Я надеюсь, что российская сторона откликнется и сядет за стол переговоров по данным вопросам, и мы как партнеры, как соседи, стратегические партнеры этот непростой вопрос, во многих случаях даже неудобный (решим – УНИАН). Но если мы честно относимся к нашим отношениям, если мы свято относимся к независимости, я убежден, что две стороны должны найти мужество и сформировать переговорный процесс по этим чрезвычайно чувствительным вопросам», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что не хотел бы спекуляций в этом вопросе как со стороны украинских, так и со стороны российских политиков.

«Нам нужно честно смотреть в глаза друг другу и заботиться о нашей территориальной целостности и национальной независимости. Национальная политика безопасности на честном слове не строится. У нас должны быть более существенные аргументы, которые дают ответ на нашу целостность, независимость, суверенитет не на год, не на пять, а на века», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал украинский политикум не игнорировать национальные интересы, спекулируя на этом вопросе. «Это недостойная позиция, независимо от того, принадлежит она представителям власти или она принадлежит представителям оппозиции. Мы должны прежде всего заботиться об Украине», - подчеркнул он.